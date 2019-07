Rodzice przewozili osobowym BMW ośmioro dzieci

Bez fotelików, bez pasów i na kolanach. Tak ośmioro dzieci w pięcioosobowym aucie przewozili rodzice w Chorzowie. W sumie jechało nim dziesięć osób. Okazało się również, że mężczyzna, który siedział za kierownicą, nigdy nie miał prawa jazdy, a samochód nie był dopuszczony do ruchu.

36-latek za jazdę bez uprawnień niesprawnym pojazdem oraz przewożenie ludzi w nieodpowiedni sposób, został ukarany mandatami na łączną kwotę dwóch tysięcy złotych.



- Policjanci zatrzymali do kontroli osobowe BMW. Trudno nazwać co zobaczyli w środku. Czy to był wynik skrajnej nieodpowiedzialności rodziców. Bo zaznaczam, że tym samochodem podróżowali rodzice wraz z ośmiorgiem dzieci. Przy czym pięcioro z nich powinno być przewożonych w fotelikach. Te dzieci siedziały wszędzie. Na podłodze, na kolanach – relacjonował Sebastian Imiołczyk z policji w Chorzowie.



(TVN24/x-news)