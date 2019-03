1 9

Marsz ku czci Żołnierzy Wyklętych wyruszył w niedzielę ze Wzgórza Wawelskiego. Poprzedziła go msza św. w katedrze. Ksiądz prof. Jacek Urban mówił w homilii, że działalność powojennego antykomunistycznego podziemia była "walką o wolność, o Polskę i o prawdę". "Obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzisiaj w szczególny sposób modlimy się w ich intencji. Powoli uświadamiamy sobie, że to, co się stało po zakończeniu II wojny światowej, to było kolejne nasze, narodowe powstanie" – mówił ks. prof. Urban.