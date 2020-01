W szpitalu na Zaspie w Gdańsku w nocy doszło do ataku na pielęgniarkę, znaleziono także ciało pacjenta. Wszystko wskazuje na to, że został zamordowany - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Kuba Kaługa. W tej sprawie został zatrzymany jeden z pacjentów.

Policja i prokuratura nie udzielają żadnych informacji. Szpital potwierdza, że doszło do zdarzenia, ale nie chce jednak mówić o szczegółach.



Według informacji reportera RMF FM, do zdarzenia doszło około godziny 3 w nocy. W jednej z sal na oddziale chorób wewnętrznych przez leżącego tam pacjenta zaatakowana została pielęgniarka, która sprawdzała poszczególne sale - chwilę później w tej samej sali znaleziony został martwy inny z pacjentów. Miał na ciele ślady wskazujące na to, że mógł zostać zamordowany.

Szpital potwierdził, że doszło do takiego zdarzenia, przyznając, że zaatakowana pielęgniarka jest w stanie dobrym, nie zdradzając jednego szczegółów dotyczących tego, jak wyglądał atak. Żadnych natomiast informacji nie udziela teraz ani prokuratura, ani policja, która pracuje na miejscu.

Policja potwierdziła jedynie, że doszło do zdarzenia z udziałem pacjentów i że wyjaśnia teraz wszelkie jego okoliczności.

