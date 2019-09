​Fala ścieków wpadających do Wisły po awarii oczyszczalni "Czajka" dotrze w środę w nocy na Pomorze. Nieczystości są nadal zrzucane do Wisły, zostanie to przerwane dopiero po uruchomieniu zastępczego rurociągu na moście pontonowym.

Zdjęcie Nieczystości wpływające do Wisły w pobliżu Mostu Północnego /Piotr Nowak /PAP

Pomorski sanepid uspokaja, że nic nie wskazuje na jakiekolwiek zagrożenie dla mieszkańców. Służby pozostają jednak w stanie podwyższonej gotowości i apeluje do mieszkańców o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny.

Sanepid prosi prewencyjnie, by nie korzystać z wody z Wisły, nie pływać i nie kąpać się w niej. Apele odnoszą się głównie do rekreacyjnego wykorzystania wody. Na Pomorzu nie ma ujęć z Wisły. Mimo to służby sprawdzą ujęcia głębinowe.

Inspektorzy dopiero podejmą decyzję, czy będzie badana woda w innych miejscach. Jednak prawdopodobnie badana będzie tylko woda na czynnych kąpieliskach.

Zagrożenie dla Pomorza jest znikome. Dobre są już wyniki badań wody z górnych ujęć rzeki, gdzie stężenie zanieczyszczeń jest niskie. Sanepid i hydrolodzy zachowują podwyższoną gotowość na wypadek, gdyby doszło do niespodziewanego pogorszenia stanu wody. Uspokajają jednak, że sytuacja jest opanowana i nie ma powodów do obaw.

