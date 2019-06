Awaria rurociągu przy Zatoce Puckiej. Sanepid apeluje

Pucki sanepid zaapelował o powstrzymanie się od kąpieli w Zatoce Puckiej, w rejonie Pucka. Wydany w środę komunikat ma związek z informacją o awarii kolektora tłocznego Władysławowo - Oczyszczalnia Swarzewo i wypompowywaniu ścieków bezpośrednio do Zatoki.

Zdjęcie Zatoka Pucka /Michał Wojciechowski /Reporter

Komunikat został zamieszczony na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Reklama

Z informacji uzyskanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wynika, że do awarii rurociągu tłocznego między przepompownią we Władysławowie a oczyszczalnią ścieków w Swarzewie doszło w nocy do awarii, a nieczystości rowem awaryjnym zaczęły płynąć bezpośrednio do Zatoki Puckiej.

Z informacji tych wynika, że kontrolę w Spółce Wodno-Ściekowej "Swarzewo" rozpoczął Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zostały pobrane próbki wody z Zatoki. Będą one badane przez Centralne Laboratorium Badawcze oddział Gdańsk.

Na miejscu zdarzenia obecny był w środę wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

"Nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Nie ma konieczności zamykania plaż, a ilość ścieków, która trafi do Zatoki Puckiej to zaledwie 3 procent tego, co wpadło do zatoki po awarii w Gdańsku (w maju 2018 r. - PAP). Prace naprawcze powinny być zakończone w środę wieczorem. Sytuacja będzie monitorowana przez służby tak, by na bieżąco poznać skutki dla środowiska naturalnego" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Drelich.

PAP nie udało skontaktować się z Spółką Wodno-Ściekową "Swarzewo".