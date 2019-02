Dochodzenie w sprawie publicznego pochwalania zabójstwa prezydenta Gdańska

Prokuratura Rejonowa w Bytowie nadzoruje dochodzenie w sprawie publicznego pochwalenia za pośrednictwem Facebook’a zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku poinformował w oficjalnym komunikacie, że dochodzenie w sprawie publicznego pochwalenia za pośrednictwem Facebook’a zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostało wszczęte po zawiadomieniu, jakie niezależnie od siebie złożyli dyrektorzy dwóch różnych bytowskich szkół.

Według dotychczasowych ustaleń prokuratury, do pochwalania zabójstwa prezydenta Gdańska doszło na jednym z forów dyskusyjnym portalu Facebook. Wpisy pochodziły od jednego użytkownika i były one zamieszczane od 14 do 18 stycznia 2019 r.

Jak poinformował Wnuk, w sprawie obecnie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia sprawcy przestępstwa.

Za publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa grozi kara do 180 stawek dziennych grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

13 stycznia wieczorem Pawła Adamowicza zaatakował nożem w centrum miasta 27-letni Stefan W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie 14 stycznia zmarł.

Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat. W samorządzie gdańskim zasiadał od początku jego powstania, tj. od 1990 r. W latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska.