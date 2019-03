Do sprawdzenia i zatwierdzenia pozostały protokoły z siedmiu spośród 196 obwodowych komisji wyborczych - podała w poniedziałek MKW w Gdańsku. Z nieoficjalnych danych z większości komisji wynika, że frekwencja w przedterminowych wyborach prezydenta Gdańska wyniosła ok. 48 procent.

Zdjęcie Aleksandra Dulkiewicz podczas wieczoru wyborczego /Piotr Hukalo /East News

"Jedna komisja jeszcze do nas w ogóle nie przybyła" - powiedział w poniedziałek rano dziennikarzom przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Marek Jankowski. Wyjaśnił, że sześć innych komisji zostało poproszonych o naniesienie w dostarczonych protokołach poprawek lub uzupełnień. "Trzeba pamiętać, że to czasem są sytuacje, w których komisje muszą ponownie ustalać wyniki głosowania, więc są to czynności czasochłonne" - zaznaczył Jankowski.

Reklama

Z jego przewidywań wynika, że Miejska Komisja Wyborcza być może zakończy swoją pracę około godz. 9. Zaznaczył jednak, że te szacunki są bardzo niepewne, bo wszystko zależy od tego, kiedy w MKW pojawią się przedstawiciele siedmiu komisji obwodowych.

Jankowski dodał, że w oparciu o dane ze 189 komisji, z których protokoły zostały już zatwierdzone, MKW oszacowała frekwencję na poziomie około 48 proc.

Pozyskane przez PAP w nocy nieoficjalne informacje wskazywały, że po zliczeniu głosów z 55 obwodowych komisji wyborczych Aleksandra Dulkiewicz uzyskała 82-procentowe poparcie w wyborach na prezydenta Gdańska.

Podobne sondażowe wyniki zaprezentował w niedzielę wieczorem portal Trojmiasto.pl. Dziennikarze tego portalu prowadzili sondaż przed dużymi pięcioma obwodowymi komisjami. "Spośród 1091 zapytanych osób, 84 proc. zagłosowało na Aleksandrę Dulkiewicz, ponad 12 proc. na Grzegorza Brauna i 4 proc. na Marka Skibę" - podał portal.

Jeśli szczątkowe i sondażowe dane potwierdzą się, to 39-letnia prawniczka i samorządowiec - Aleksandra Dulkiewicz wygra wybory w pierwszej turze, pokonując w wyścigu o prezydencki fotel 51-letniego reżysera filmów dokumentalnych Grzegorza Brauna oraz liczącego 46 lat działacza katolickiego i przedsiębiorcę budowlanego Marek Skiba.

Przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska były wynikiem wygaśnięcia mandatu wieloletniego prezydenta tego miasta - Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia, po tym jak dzień wcześniej został zaatakowany nożem w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dulkiewicz: Gdańszczanie zdali egzamin

"Myślę, że gdańszczanie zdali egzamin i za to wszystko bardzo dziękuję. I do boju, bo za trzy tygodnie kolejne wybory do rad dzielnic. I wierzę, że również pokażemy znowu, że jesteśmy obywatelami pełną gębą. Wierzę w to, że gdańszczanie przez ostatnie siedem tygodni zdali egzamin nie tylko ze swojego człowieczeństwa, ale także ze swojej obywatelskości i że razem będziemy zmieniali Gdańsk na jeszcze lepsze miejsce do życia. Niezależnie od tego, jakie będą ostateczne wyniki, po prostu chcę podziękować za obywatelską postawę, za te ostatnie tygodnie, za tę niedzielę" - powiedziała dziennikarzom Dulkiewicz, która wraz ze swoimi sympatykami z komitetu "Wszystko dla Gdańska" rozdawała mieszkańcom kawę i babeczki w okolicach Dworca Głównego PKP w Gdańsku.

"To bardzo duży kredyt zaufania, ale też i ciężar odpowiedzialności. Czekamy oczywiście na oficjalne wyniki, ale już dziś życie toczy się dalej. Dzisiaj rusza rekrutacja do gdańskich przedszkoli - niemal 10 tysięcy miejsc czeka, rusza Gdański Tydzień Zawodowca, gdzie zachęcam rodziców i uczniów do myślenia o swojej przeszłości, pewnie będzie też parę przetargów do rozstrzygnięcia" - zaznaczyła Dulkiewicz.