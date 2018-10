​Gdańsk: Ktoś powiesił psa na drzewie? Policja bada sprawę

Gdańscy policjanci badają okoliczności śmierci psa, którego zwłoki znaleziono powieszone na drzewie w dzielnicy Lipce. Funkcjonariusze liczą na pomoc mieszkańców: upublicznili zdjęcie charakterystycznej smyczy i linki, które były przy martwym zwierzęciu.

Zdjęcie Zdj. znalezionej przy psie smyczy /Policja

Jak poinformowała rzecznik prasowa gdańskiej policji asp. Karina Kamińska, zgłoszenie dotyczące znalezienia zwłok zwierzęcia policja otrzymała w niedzielę po południu. Na miejsce wysłano funkcjonariuszy z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technika kryminalistyki: dokonali oni oględzin miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady kryminalistyczne.

Reklama

Ciało psa zostało przekazane do dalszych badań: mają one m.in. wykazać, co było bezpośrednią przyczyną śmierci zwierzęcia.

Policjanci wstępnie zakwalifikowali to zdarzenia jako przestępstwo z ustawy o ochronie zwierząt, które dotyczy zabicia, znęcania się i uśmiercenia zwierzęcia. Za popełnienie tego przestępstwa może grozić do 3 lat pozbawienia wolności.



Martwy pies wisiał na jednym z drzew w pobliżu ul. Bartniczej w Gdańsku. Znaleziono przy nim charakterystyczną smycz oraz linkę, na której wisiało zwierzę. Policja opublikowała zdjęcie tych przedmiotów na swojej stronie internetowej i prosi o kontakt osoby, które je rozpoznają.

Z funkcjonariuszami z Komisariatu I Policji przy ul. Platynowej 6F, którzy prowadzą postępowanie w tej sprawie, najlepiej kontaktować się dzwoniąc pod numer (58) 321 67 22 lub za pomocą poczty elektronicznej - komendant.kp1@gd.policja.gov.pl. "Gwarantujemy anonimowość" - zapewniła Kamińska.