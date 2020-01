Gdańsk: Paweł Adamowicz został patronem szkoły

Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku nadano imię Pawła Adamowicza. Uroczystość z tym związana odbyła się w piątek na Wydziale Nauk Społecznych w Kampusie Oliwskim Uniwersytetu Gdańskiego.

Zdjęcie Uroczystość nadania Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu imienia Pawła Adamowicza, połączone z ceremonią ślubowania klas pierwszych /Jan Dzban /PAP

Uroczystość nadania Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu imienia Pawła Adamowicza rozpoczęła obchody związane z pierwszą rocznicą śmierci wieloletniego prezydenta Gdańska, które potrwają do środy 15 stycznia. W wydarzeniu udział wzięli m. in. żona zmarłego prezydenta Magdalena Adamowicz i jego brat Piotr, a także prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała przypomniał, że to właśnie Paweł Adamowicz był pomysłodawcą utworzenia przy UG liceum ogólnokształcącego.

"To szkoła wyjątkowa, powołana po to, aby uczniowie mogli korzystać z nowoczesnej infrastruktury i potencjału uniwersyteckiej kadry. Czujemy się spadkobiercami intelektualnego dorobku tragicznie zmarłego prezydenta i jest to dla nas wielkim zobowiązaniem. Mam nadzieję, że ci, którzy ukończą nasze liceum, będą elitą" - mówił rektor.

Magdalena Adamowicz: To najlepszy możliwy sposób na upamiętnienie

W ocenie Magdaleny Adamowicz ustanowienie prezydenta Pawła Adamowicza patronem liceum jest najlepszym możliwym sposobem upamiętnienia jej tragicznie zmarłego męża.

"Paweł nie życzyłby sobie pomników ze spiżu, wierzył w edukację, był przekonany, że kluczem do powstania społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i mądrego jest właśnie edukacja. Wiem, że patrzy na nas z góry, uśmiecha się do nas i kibicuje dalszemu rozwojowi szkoły" - zaznaczyła.

Przypomniała także zasługi Pawła Adamowicza na rzecz nowoczesnej edukacji i zapowiedziała powołanie instytutu naukowo-badawczego jego imienia, który będzie zajmował się edukacją i tworzeniem szerokiego, społecznego dialogu. Zaprosiła licealistów do współpracy, bo przy instytucie ma powstać rada młodych ludzi.

Współpraca

Podkreśliła, że Adamowiczowi zależało na tym, aby społeczeństwo w Polsce było dobrze wykształcone. Przeczytała fragment książki "Gdańsk jako wspólnota", w której jeden z rozdziałów prezydent poświęcił edukacji.

"Potrzebujemy Polaków, którzy potrafią tworzyć rozwiązania i współpracować dla realizacji wspólnych celów. (...) Jeśli nasze dzieci i wnuki nie wyniosą ze szkoły kompetencji adaptacyjnych, nawyków i umiejętności efektywnego uczenia się, zdolności współpracy w różnorodnym środowisku, to zasilą szeregi nieproduktywnej części społeczeństwa" - napisał w książce Paweł Adamowicz.

Zdjęcie Paweł Adamowicz / Wojciech Stróżyk / Reporter

Zdaniem Dulkiewicz prezydent Paweł Adamowicz zasługuje na to, aby być patronem szkoły, bo miał szacunek dla autorytetów i ludzi wielkich idei, wierzył w rozwój człowieka poprzez czytanie książek, motywował swoich współpracowników do podnoszenia kompetencji oraz miał odwagę do wprowadzania zmian, także w najtrudniejszych czasach.

"Prezydent Adamowicz kochał Gdańsk, kochał Polskę, kochał innych ludzi i tego możecie się od niego uczyć" - mówiła do uczniów Dulkiewicz.

Przekazała na ręce dyrektora liceum Waldemara Kotowskiego portret prezydenta Adamowicza namalowany przez Janusza Pawlukiewicza, a inspirowany fotografią zrobioną przez Renatę Dąbrowską.

"Człowiekiem jest się przez całe życie"

Do młodzieży zwrócił się również Piotr Adamowicz. Poprosił, aby zapamiętali, że "posłem, prezydentem, dyrektorem się bywa, a człowiekiem jest się przez całe życie".

W czasie uroczystości odbyła się ceremonia ślubowania uczniów klas pierwszych. Dyrektor szkoły otrzymał od rektora UG sztandar, na którym wyhaftowano między innymi godło państwowe godło państwowe i hasło: "Szacunek, otwartość, tolerancja".

List gratulacyjny w imieniu marszałka województwa pomorskiego odczytał dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Waldemar Krawiec, który jednocześnie przekazał Kotowskiemu statuetkę Gryfa Pomorskiego. W imieniu pomorskiej kurator oświaty list gratulacyjny przekazała dyrektor Beata Wolak. Przedstawiciele Rady Rodziców ULO życzyli uczniom i nauczycielom, aby fundamentami szkoły były zawsze wolność i solidarność.

Przewodniczący samorządu ULO Maciej Czernikowski zapewnił, że uczniowie szkoły będą kontynuować misję Pawła Adamowicza i zaszczepiać w innych jego wizję i ideę społeczeństwa tolerancyjnego i otwartego.

Uniwersyteckie LO

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku zostało utworzone przez Uniwersytet Gdański dzięki wsparciu Urzędu Miasta Gdańska i pomorskiego kuratorium oświaty. Szkoła oficjalnie rozpoczęła działalność 2 września 2019 r. Do czterech klas o profilu matematyczno-fizycznym i biologiczno-chemicznym uczęszcza 96 uczniów. Zajęcia odbywają się w budynkach kampusu UG.

Patronami klas są gdańszczanie - Daniel Gabriel Fahrenheit, Arthur Schopenhauer, Jan Heweliusz i Placotomus (właśc. Johann Bretschneider).

"W przyszłym roku dojdą kolejne klasy - Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza o profilu humanistycznym, gdzie w zakresie rozszerzonym będą prowadzone zajęcia z języka polskiego, angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, i klasa im. profesora Jerzego Zaleskiego, gdzie oprócz matematyki będzie szereg przedmiotów z zakresu ekonomii" - mówił Kotowski.

Zaznaczył, że głównym zadaniem ULO jest przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego na jak najwyższym poziomie.

Nauka solidarności misją szkoły

"Dbamy również o to, aby uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do życia w społeczeństwie otwartym, obywatelskim i tolerancyjnym. Kształtujemy kulturę osobistą uczniów, zwracamy uwagę na kulturę języka, odpowiedni ubiór i zasady savoir-vivre'u" - dodał Kotowski.

Podkreślił, że misją szkoły będzie nauka solidarności z potrzebującymi, tymi, którzy walczą o lepsze jutro i sprzeciwiają się złu.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku to trzecia placówka w Gdańsku, która nosi imię prezydenta Pawła Adamowicza, zamordowanego w styczniu ubiegłego roku. Pierwsza była niepubliczna podstawowa szkoła specjalna i wchodząca w jej skład niepubliczna szkoła przysposabiająca do pracy.