Najnowsze wyniki badania wody pobranej dwa dni wcześniej z Zatoki Gdańskiej, w rejonie ujścia Wisły wykazały, że jej jakość odpowiada wymaganiom sanitarnym. Analizy bakteriologiczne wody przeprowadzone zostały w związku z awaryjnym zrzutem ścieków w stolicy.

Zdjęcie Kolektor ściekowy "Czajki". To stąd ścieki płynęły do Wisły. Władze MPWiK poinformowały, że zrzut ścieków bezpośrednio do Wisły został przerwany. /Leszek Szymański /PAP

Wyniki najnowszych analiz wody Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) w Gdańsku podała w piątek na swoje stronie internetowej.

Reklama

W zamieszczonym tam komunikacie poinformowano, że jakość wody pobranej z Zatoki Gdańskiej 23 września, pod względem ilości znajdujących się w niej bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla kąpielisk.

Badania po awarii "Czajki"

Badania wody prowadzone są od 4 września. Próbki pobierane są codziennie z okolic Mikoszewa i Świbna czyli miejsc, w którym Wisła uchodzi do Zatoki Gdańskiej. Analizy mają związek ze zrzutem do rzeki ścieków po awarii sieci przesyłającej nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do warszawskiej oczyszczalni "Czajka". Jak dotąd tylko jedna badana próbka (pobrana 17 września) wykazała - przekraczającą normy - zawartość dwóch badanych rodzajów bakterii.

Do awarii sieci kanalizacyjnej w stolicy doszło 29 sierpnia. W jej efekcie nieczystości były zrzucane do Wisły. Aby zapobiec dalszemu zanieczyszczaniu rzeki zdecydowano o budowie tymczasowego kolektora. Wojsko zbudowało na Wiśle most pontonowy, na którym ułożono rury ściekowe. Po podłączeniu ich do sieci kanalizacyjnej na lądzie, od niedzieli 20 września ścieki z lewobrzeżnych dzielnic stolicy są przesyłane do oczyszczalni "Czajka", nie trafiają już do Wisły. Ostatnia fala niosąca z sobą nieczystości powinna dotrzeć do ujścia Wisły w najbliższych dniach.