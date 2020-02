Do pożaru w hotelu Focus w Gdańsku doszło w środę ok. godz. 10. Cztery osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitali. Strażacy ewakuowali 50 osób.

Zdjęcie Straż pożarna; Zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

Do pożaru doszło w saunie Hotelu Focus w Gdańsku Wrzeszczu. Strażacy dostali zgłoszenie w środę tuż przed godz. 10.

Z budynku ewakuowano 50 osób, a cztery osoby z objawami podtrucia dymem trafiły do szpitala. Na miejscu pracuje osiem zastępów Straży Pożarnej. Pożar został opanowany, ale akcja strażaków trwa.

Na razie nie jest znana przyczyna zaprószenia ognia.