Gdańsk: Są wyniki badań wody z ujścia Wisły

Poniedziałkowe (21 września) wyniki badania wody pobranej dwa dni wcześniej z Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły wykazały, że jej jakość odpowiada wymaganiom sanitarnym. Analizy bakteriologiczne wody mają związek z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki w Warszawie.

Zdjęcie Pęknięta rura w oczyszczani ścieków Czajka /Jakub Kaminskii /East News

Wyniki najnowszych analiz wody Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) w Gdańsku podała w poniedziałek na swojej stronie internetowej.

W zamieszczonym tam komunikacie poinformowano, że jakość wody pobranej z Zatoki Gdańskiej 19 września "w badanym zakresie tj. obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli".

Badania wody pod kątem występujących w niej bakterii prowadzone są od 4 września. Próbki pobierane są codziennie z okolic Mikoszewa i Świbna czyli miejsc, w którym Wisła uchodzi do Zatoki Gdańskiej.

Analizy mają związek ze zrzutem do rzeki ścieków po awarii sieci przesyłającej nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do warszawskiej oczyszczalni "Czajka". Jak dotąd tylko jedna badana próbka (pobrana 17 września) wykazała przekraczającą normy ilość dwóch badanych rodzajów bakterii.

Do awarii sieci kanalizacyjnej w stolicy doszło 29 sierpnia. W jej efekcie nieczystości są zrzucane do Wisły. Trwają prace przy budowie tymczasowego kolektora, którym ścieki mają być przesyłane do oczyszczalni. Wojsko zbudowało na Wiśle most pontonowy, na którym ułożono rury ściekowe. Mają one zostać połączone z siecią kanalizacyjną na lądzie.