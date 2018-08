Gdańsk: We wtorek rozmowy władz "Solidarności" z premierem o podwyżkach

We wtorek w Gdańsku podczas nadzwyczajnych obrad Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" dojdzie do spotkania związkowców z premierem Mateuszem Morawieckim. Związek chce m.in. podwyżek płac w państwowej sferze budżetowej.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Hildegarda Cjujstek /East News

Do spotkania szefa rządu z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" ma dojść we wtorek o godz. 14.30.

Reklama

Rzecznik NSZZ "Solidarność" Marek Lewandowski. powiedział PAP, że główne żądania "S" to: 12 proc. wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, 8,5 proc. wzrostu płacy minimalnej (co stanowi kwotę 2278 zł, rząd proponuje kwotę 2220 zł - PAP) oraz odmrożenie kwoty naliczania funduszu socjalnego, co dałoby wzrost na jednego pracownika rocznie o ok. 300 zł.

Żądania te zostały określone przez związek podczas ostatnich obrad KK "S" w Zakopanem w czerwcu. Członkowie Komisji Krajowej upoważnili wówczas prezydium związku do opracowania scenariuszy działań w razie nie spełnienia tych postulatów.

Lewandowski przypomniał, że sfera budżetowa ma zamrożone płace od 2010 r.

"Nie znajdujemy już w tej chwili żadnych argumentów dla dalszego zamrażania podwyżek w budżetówce. My nie jesteśmy w stanie już dłużej tłumaczyć ludziom, że się nie da. Oni widzą w telewizorze, że jest +super, że mamy w lipcu ogromną nadwyżkę budżetową+, że rząd uruchamia miliardowe, dodatkowe programy socjalne, takie jak 'kredkowe' dawane w dodatku wszystkim, bez progu dochodowego. My naprawdę byliśmy powściągliwi przez dwa lata rozumiejąc priorytety rządu i czekaliśmy, ale w trzecim roku nie ma już żadnego uzasadnienia, by mrozić te wynagrodzenia" - powiedział rzecznik prasowy przewodniczącego "Solidarności".

Rozmowa działaczy "Solidarności" z Morawieckim będzie zamknięta dla mediów.