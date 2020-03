​Gdańsk: Zamknięto cmentarze

Z powodu silnych podmuchów wiatru zamknięto w czwartek do odwołania cmentarze komunalne w Gdańsku oraz Park Oliwski - poinformowała rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Magdalena Kiljan.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Zwracamy się do mieszkańców Gdańska o szczególną ostrożność i jeśli tylko to możliwe o pozostanie w domach. Prosimy, aby nie wchodzić na cmentarze, do parków oraz zabezpieczyć przedmioty na balkonach, a samochody przestawić w bezpieczne miejsce" - dodała Kiljan.

Reklama

W rejonie nadmorskim panuje w czwartek sztormowa pogoda. Średnia prędkość wiatru wynosi od 50 km/h do 60 km/h, a w porywach sięga 110 km/h.