Prokuratorzy przesłuchują 39-letniego mieszkańca Gdyni, który w niedzielę wieczorem oblał kwasem swoją byłą żonę.

Jak powiedział Krzysztof Kuśmierczyk z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na jednym z parkingów w Gdyni-Witominie. 39-latek oblał byłą żonę kwasem, potem wciągnął ją do samochodu i kilkukrotnie uderzył młotkiem w głowę, grożąc przy tym, że ją zabije. Kobieta ledwo uszła z życiem, została przewieziona do szpitala.

Zajście widzieli przechodnie, ale - jak powiedział policjant - bali się pomóc pokrzywdzonej, bo napastnik był brutalny i agresywny. Mężczyznę obezwładnili zawiadomieni przez świadków policjanci. W jego samochodzie znaleźli sznur i folię. W chwili zatrzymania 39-latek był trzeźwy.

Powodem ataku mężczyzny miała być zazdrość.