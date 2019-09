"V LO w Słupsku pozdrawia" - głosi tytuł krótkiego nagrania, jakie pojawiło się w sieci. Widać na nim tłum uczniów, którzy nie są w stanie przedrzeć się przez szkolny korytarz.

Film z słupskiego liceum cieszy się ogromną popularnością na Facebooku. W komentarzach pojawiają się informacje, że to jedna z wielu szkół, w której można obserwować podobne sceny.

"W mechaniku nie jest lepiej" - czytamy w komentarzach. "W mechaniku już pasy zaczęli malować na podłodze, czekamy jeszcze na sygnalizację" - śmieje się kolejny użytkownik.

Wielu internautów zastanawia się również, co w sytuacji zagrożenia i zarządzenia ewakuacji. "A co z przepisami BHP? Czy to jest bezpieczne dla dzieci, taki tłok? Co w razie ewakuacji? Kto w razie czego za to odpowie?" - czytamy.

"Zgroza! Te dzieci muszą się teraz czuć jak kury czy brojlery stłoczone w klatkach" - pisze kolejny użytkownik.

"To wszystko nieprawda. Minister edukacji powiedział, że reforma się udała. Macie chaos w głowie..." - ironizuje kolejny.