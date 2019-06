Kolejny pacjent gdańskiego szpitala psychiatrycznego z zarzutami molestowania nieletnich

Policja postawiła zarzuty molestowania seksualnego nieletnich drugiemu pacjentowi szpitala psychiatrycznego w Gdańsku. Ofiarami miały być 13-letnie dziewczynki, które trafiły na oddział dla dorosłych, ponieważ na dziecięcym brakowało miejsc.

Zdjęcie Szpital psychiatryczny w Gdańsku /Fot. Karol Makurat/REPORTER /Reporter

- W toku śledztwa obie pokrzywdzone zostały przesłuchane z udziałem psychologa przez sąd- powiedział Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

- W oparciu o materiał dowodowy w postaci zeznań małoletnich pokrzywdzonych prokurator nakazał zatrzymanie osoby podejrzanej i przedstawił mu zarzuty - dodał prokurator.



37-letni podejrzany miał doprowadzić dziewczynki przemocą do "innej czynności seksualnej". Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, będzie w tym czasie przebywał jednak w szpitalu psychiatrycznym.



To kolejny pacjent gdańskiego szpitala, któremu w ostatnich tygodniach przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze seksualnym. 6 czerwca ordynator jednego z oddziałów zawiadomił policję, że do pracowników placówki zgłosiła się 15-latka, która poinformowała ich, że w nocy z 5 na 6 czerwca została zgwałcona przez innego pacjenta.