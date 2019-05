Kontrowersyjny marsz w Gdańsku. Sellin pisze do ECS

"Organizatorzy V Trójmiejskiego Marszu Równości nie zaprosili Europejskiego Centrum Solidarności do współpracy, a informacja o partnerstwie jest pomyłką organizatorów" - napisał w czwartek dyrektor ECS Basil Kerski do wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina. To odpowiedź na list ministra, w którym domaga się od ECS wyjaśnień w tej sprawie.

Jarosław Sellin

28 maja wiceminister kultury wysłał list do szefa ECS w związku z pojawiającymi się informacjami, że placówka była partnerem V Trójmiejskiego Marszu Równości, który przeszedł w sobotę ulicami Gdańska.

Na stronie internetowej organizatorów Trójmiejskiego Marszu Równości pojawiła się informacja, że jednym z partnerów wydarzenia jest ECS.

List Sellina

W skierowanym do ECS liście Sellin napisał, że podczas Marszu Równości doszło do "bulwersującej obrazy uczuć religijnych milionów Polek i Polaków, w tym moich". "Uczestnicy marszu paradowali z prowokacyjnym transparentem, na którym umieszczono rysunek kobiecego organu płciowego. Rysunek ten wprost nawiązywał do symboliki Najświętszego Sakramentu. Całość wydarzenia w prześmiewczy sposób parodiowała procesję Bożego Ciała" - podkreślił wiceminister.

"W związku z ogromnym zaniepokojeniem społeczeństwa, proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi" - napisał Sellin, pytając Kerskiego o udział ECS w imprezie oraz o zakres zaangażowania - także finansowego. "Jak Pan tłumaczy zgodność misji, do realizacji której zostało powołane ECS z partnerowaniem tego typu imprezie?" - zakończył list wicepremier.

Odpowiedź ECS

"Dziękuję za Pana list dotyczący domniemanego zaangażowania Europejskiego Centrum Solidarności w organizację Trójmiejskiego Marszu Równości, który przeszedł ulicami Gdańska 25 maja. List dotarł do instytucji za pośrednictwem ePUAP wczoraj w godzinach popołudniowych. Ubolewam, że nie dał mi Pan szansy odpowiedzieć na ten list, zanim ukazał się on w mediach i wywołał spore poruszenie. Zaoszczędziłby Pan opinii publicznej niepotrzebnego niepokoju" - odpisał Kerski.

Dyrektor ECS podkreślił, że "organizatorzy tegorocznego Trójmiejskiego Marszu Równości nie zaprosili Europejskiego Centrum Solidarności do współpracy". "Informacja o partnerstwie na stronie internetowej jest pomyłką organizatorów. ECS nie udzielało zgody na wykorzystanie logotypu instytucji na stronie wydarzenia i zwróciło się do organizatorów o jego usunięcie" - dodał Kerski.

"Chciałbym jednak w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że Europejskie Centrum Solidarności wspiera ideę równości. Przeciwdziałanie dyskryminacji grup defaworyzowanych jest jednym z celów naszej instytucji, co wypływa wprost z idei Solidarności" - napisał Kerski.

Treść pisma Kerskiego do Sellina udostępniło biuro prasowe ECS.

Jak poinformowała PAP rzecznik prasowa ECS Magdalena Mistat, Europejskie Centrum Solidarności było jednym z partnerów Trójmiejskiego Marszu Równości w 2016 r.