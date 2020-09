Korespondowali z 14-latkami i chcieli je wykorzystać. Akcje policji

Policjanci z Gdańska zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który wiedząc, że koresponduje przez internet z 14-letnią dziewczynką, składał jej propozycje seksualne i wysyłał zdjęcia swoich narządów płciowych. Do podobnej akcji doszło w Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) - tam zatrzymany został 20-latek, który przyjechał do miasta, by wykorzystać seksualnie dziewczynkę także poniżej 15. roku życia.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Fabio Formaggio /123RF/PICSEL

Jak przekazała w poniedziałek (21 września) oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska, policjanci zatrzymali 27-letniego mieszkańca powiatu wejherowskiego, który będąc przekonany, że koresponduje z 14-letnią dziewczynką, składał jej propozycje seksualne.

Reklama

Mężczyzna wysyłał jej również za pośrednictwem komunikatora zdjęcia swoich genitaliów.

W mieszkaniu znaleziono broń

Funkcjonariusze 27-latka zatrzymali w mieszkaniu. Tam też zabezpieczyli tablet, komputery, telefon, pendrive'y, które zostaną przekazane do zbadania biegłemu sądowemu z zakresu pozyskiwania danych teleinformatycznych.

Ponadto podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli marihuanę, broń palną oraz kilkadziesiąt sztuk naboi, które zostały przekazane biegłemu z zakresu balistyki. Biegły wstępnie ocenił, że jest to broń, na którą wymagane jest pozwolenie.

- Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty, które dotyczyły prezentowania treści pornograficznych oraz składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego małoletniemu poniżej lat 15 propozycji obcowania płciowego, posiadania środków odurzających oraz nielegalnego posiadania broni i amunicji - podała Karina Kamińska.

Mężczyźnie grozi osiem lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu 27-latek został objęty dozorem policji.

Akcja w Warmińsko-Mazurskiem

Policjanci z Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) zatrzymali natomiast 20-letniego mężczyznę z południa Polski, który przyjechał do Nidzicy, by wykorzystać seksualnie 14-letnią dziewczynkę, z którą, tak jak w poprzednim przypadku, korespondował przez internet. Policja podała, że mężczyzna wysyłał 14-latce treści pornograficzne.

W ubiegłym tygodniu mężczyzna przyjechał pociągiem do Nidzicy i przyszedł do szkoły, w której nastolatka się uczyła. Pracownicy szkoły poinformowali policję, że na jej terenie "przebywa nieznany dorosły mężczyzna, który niepokojąco zachowuje się w stosunku do nastoletniej uczennicy".

Gdy mężczyzna zorientował się, że wzbudził zainteresowanie pracowników szkoły, natychmiast z niej wyszedł. Policjanci zatrzymali go kilka kilometrów dalej.

- Zabezpieczony materiał dowodowy pozwolił wnioskować, że mężczyzna miał zamiar wykorzystać seksualnie małoletnią, z którą korespondował wcześniej przez internet - podała policja, informując, że 20-latek został aresztowany na trzy miesiące za prezentowanie treści pornograficznych małoletniej poniżej lat 15. Zatrzymanemu grozi do trzech lat więzienia.