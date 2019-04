W piątek popołudniu w jednym z domów w Krępie Słupskiej komoda spadła na 5-letnią dziewczynkę. Dziecko walczy o życie w szpitalu - informuje "Głos Pomorza".

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Maciej Luczniewski /Reporter

"Dziewczynka trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Walczy o życie" - powiedziała w rozmowie z "Głosem Pomorza" Małgorzata Żuchlińska, pielęgniarka oddziałowa SOR w Słupsku.



Przed przyjazdem karetki 5-latka była reanimowana przez dzielnicowego, który jako pierwszy przybył na miejsce wypadku.



Przyczyny wypadku ustala policja i prokurator.



Oficer prasowy KMP w Słupsku Robert Czerwiński przekazał, że wszystko wskazuje na to, że to był nieszczęśliwy wypadek. "Wiadomo, że w domu przebywało w tym czasie troje dzieci. Nie wiemy, jak dokładnie doszło do wypadku. Mebel, który przygniótł dziecko to tzw. słupek meblowy" - poinformował.