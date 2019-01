3 marca jest dobrym terminem na wybory w Gdańsku; uważam, że im szybciej tym lepiej - mówi szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. Jego zdaniem, w wyborach na prezydenta Gdańska powinna być jedna kandydatura. Jak ocenił, wybory te powinny odbywać się nawet bez kampanii.

Zdjęcie Sławomir Neumann /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Szef KPRM Michał Dworczyk pytany w Polsat News, kiedy mogą się odbyć wybory na prezydenta Gdańska po śmierci Pawła Adamowicza odparł: "Dzisiaj, jak wpłyną dokumenty do KPRM, opracowywane przez MSWiA, pan premier wyda rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, wyznaczając wybory. Najprawdopodobniej będzie to 3 marca br."

Po śmierci Pawła Adamowicza, pełniącą obowiązki prezydenta miasta została jego zastępczyni Aleksandra Dulkiewicz.

"Żeby nawet kampanii nie było"

Neumann w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie przyznał, że 3 marca jest dobrym terminem na wybory w Gdańsku. "Uważam, że im szybciej tym lepiej" - powiedział. "Od początku uważałem i uważam, że to nie powinny być wybory jakie wszyscy znamy, czyli raczej to powinna być jedna kandydatura, poparta przez wszystkich, żeby nawet kampanii nie było w Gdańsku" - dodał polityk.

"Gdańsk swojego prezydenta wybrał kilka miesięcy temu, wybrał Pawła Adamowicza i Gdańsk dzisiaj nie potrzebuje nowych wyborów, tylko potwierdzenia wyborów sprzed kilku miesięcy" - podkreślił Neumann.

Dopytywany, czy chciałby, aby w wyborach na prezydenta Gdańska wystartowała Dulkiewicz, odpowiedział: "Rozmawialiśmy. Myślę, że jeżeli zdecyduje się, podejmie taką decyzję, to będzie miała wsparcia wszystkich ugrupowań, ruchów miejskich, których Gdańsk łączy i dla których jest najważniejszy".

Dostęp do materiałów ze śledztwa

Przewodniczący klubu PO-KO przyznał także, że potrzebny jest dostęp do materiału ze śledztwa ws. śmierci Adamowicza. "Nie chcielibyśmy, żeby jedynym dysponentem informacji ze śledztwa był (minister sprawiedliwości, prokurator generalny) Zbigniew Ziobro i prokuratura, bo możemy być potem zaskakiwani różnego rodzaju przeciekami" - dodał.

"Chciałbym mieć pewność, że to co śledztwo obejmuje, jest znane opinii publicznej na równych zasadach, więc będziemy starać się doprowadzić do tego, żeby do tego śledztwa mógł się oskarżyciel posiłkowy dołączyć, który by mówiąc wprost - pomagał i patrzył jak to śledztwo przebiega i jakie są komunikaty z tego śledztwa" - mówił Neumann.

Przedterminowe wybory

Wybory przedterminowe Prezes Rady Ministrów zarządza w drodze rozporządzenia. Po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej premier wyznacza datę wyborów, przypadającą - zgodnie z Kodeksem wyborczym - w ciągu 90 dni od daty wystąpienia przyczyny przeprowadzenia wyborów przedterminowych. Rozporządzenie w tej sprawie niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości wojewoda, w formie obwieszczenia.

Wybory, także przedterminowe, odbywają się w dniu wolnym od pracy. Ostatnia z niedziel, mieszcząca się w 90-dniowym terminie, przypada 14 kwietnia.

W samorządzie gdańskim Paweł Adamowicz zasiadał od początku jego powstania tj. od 1990 r.; w latach 1994-98 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. W 1998 r. po raz pierwszy został prezydentem Gdańska i na funkcję tę wybierany był przez kolejne 20 lat.

W ubiegłorocznych wyborach samorządowych Adamowicz został po raz szósty prezydentem Gdańska. Wygrał w II turze uzyskując 64,80 proc. głosów i pokonując kandydata Zjednoczonej Prawicy Kacpra Płażyńskiego.