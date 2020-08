Niemowlę ze złamaną kością czaszki. Są zarzuty dla rodziców

Półroczna dziewczynka z Tragamina koło Malborka (woj. pomorskie) trafiła do szpitala w Elblągu ze złamaną kością czaszki. Lekarza do niemowlęcia wezwali rodzice. Twierdzą oni, że dziewczynka miała upaść na podłogę. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się - również nad trojgiem starszych dzieci.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Piotr Kamionka /Reporter

- Na miejscu interweniowali dzielnicowi, którzy sporządzili procedurę niebieskiej karty - poinformowała podkom. Katarzyna Marczak. Rodzice trafili do policyjnego aresztu. Dziewczynka ze złamaną kością ciemieniową została przewieziona do szpitala w Elblągu.

Reklama

- Jest krwiak na zewnątrz głowy. Wszystko wskazuje na to, że nie ma żadnych objawów uszkodzenia śródczaszkowego - powiedział Wojciech Fischer, ordynator oddziału chirurgii dziecięcej Szpitala Miejskiego w Elblągu.

Lekarze stan dziecka oceniają jako dobry. - Jest od samego początku przytomne, wesołe, pogodne - dodał ordynator.

"Wyrzucanie z domu, alkohol i awantury"

Za spowodowanie obrażeń u niemowlęcia odpowie 32-letnia matka, Maria L. Ale oboje rodzice usłyszeli zarzuty znęcania się - także nad trojgiem starszych dzieci. Ojciec, 38-letni Marcin L., odpowie za znęcanie się fizyczne i psychiczne.

- Dochodziło do wszczynania awantur pod wpływem alkoholu, wyzywanie dzieci wulgarnymi słowami. Była również przemoc w postaci bicia i duszenia, wyrzucania tych dzieci z domu. Natomiast ze strony matki było to znęcanie się psychiczne w postaci braku reakcji na agresywne zachowanie męża - wyjaśniła Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Parze grozi do ośmiu lat więzienia. Co istotne dla tej sprawy, nad starszymi dziećmi - siedmiolatkiem i dwojgiem pięciolatków - rodzice mieli znęcać się przez kilka lat. Miało do tego dochodzić od maja 2015 roku do listopada 2019 roku. W ubiegłym roku troje starszych dzieci trafiło do rodziny zastępczej.

Mieszkańcy są w szoku

- Wiemy, że się toczyło przed sądem postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Taka władza została orzeczona - dodała prok. Wawryniuk.

Rodzina miała niebieską kartę, była też pod opieką asystenta rodziny.

Zdaniem psychologa nie chronimy naszych dzieci skutecznie przed przemocą, a w tym przypadku zdecydowanie zawiedli dorośli i instytucje.

- Trudno jest mi zrozumieć, że w Malborku w XXI wieku trudno jest przewidzieć skutki tego, że pozostawia się w domu oprawców, którzy biją, piją, krzywdzą swoją rodzinę. Że profesjonaliści nie wiedzą, że te szkody dla ciała i psychiki są niepowetowane i będą ciągnąć się latami - mówił Krzysztof Sarzała z Fundacji "Dajemy dzieciom siłę".

Mieszkańcy Tragamina są tą sytuacją wstrząśnięci. Rodzice nie przyznają się do winy. Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.