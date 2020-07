Odkryto wrak na dnie Zatoki Gdańskiej

Nieznany okręt wojenny z czasów II wojny światowej został odkryty w Zatoce Gdańskiej - informuje "Rzeczpospolita", powołując się na agencję Interfax.

Do odkrycia doszło czasie wyprawy statku badawczego "Akademik Nikołaj Strachow".

Jak podkreślił kierownik wyprawy Dmitrij Dorochow, wraku nie ma w bazie danych zatopionych statków. Według niego okręt jest niemiecką wojskową barką z własnym napędem i pochodzi z czasów II wojny światowej.



Pod koniec wojny podobne jednostki służyły do ewakuacji wojsk niemieckich z Prus Wschodnich.



"Ale w archiwach sowieckich nie ma danych, by nasze samoloty lub łodzie torpedowe zatopiły niemiecką barkę w tym rejonie. Wiadomo, że działało tu brytyjskie lotnictwo. Być może to brytyjscy piloci zatopili ten mały okręt" - wyjaśnił Dorochow.