Gdańska policja zatrzymała 32-latka, który w kilka dni podpalił 12 altan w ogródkach działkowych w dzielnicy Zaspa. Mężczyźnie może grozić do pięciu lat więzienia. Straty szacowane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zdjęcie Za podpalenia grozi do pięciu lat pozbawienia wolności; zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

O zatrzymaniu podpalacza poinformowała rzecznik prasowa gdańskiej policji Karina Kamińska. Wyjaśniła, że doszło do niego w nocy z niedzieli na poniedziałek na terenie ogródków działkowych, gdzie działał sprawca.

32-latka zatrzymali policjanci z wydziału prewencji i policyjni wywiadowcy skierowani w rejon ogrodów działkowych przez Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku po tym, jak w ciągu kilku dni na terenie działek doszło do kilku pożarów altan, a badania wykonane m.in. przez biegłego z zakresu pożarnictwa i techników kryminalistyki wskazały, że pożary mogły być efektem podpalenia.

Do pierwszych pożarów doszło 26 listopada, a ostatnie wybuchły w nocy, gdy zatrzymano sprawcę. Obecni na działkach funkcjonariusze przeszukali teren i znaleźli mężczyznę ukrywającego się w okolicznych zaroślach. 32-latek miał przy sobie m.in. zapalniczkę, łom i nożyce do cięcia metali. Za podpalenia grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności sprawy, docierają do osób pokrzywdzonych i szacują straty. Wstępnie oceniono je na kilkadziesiąt tysięcy złotych.