Pomorskie: 25-latek strzelał z wiatrówki do przechodniów

Policjanci ze Słupska zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o strzelanie z wiatrówki do przechodniów - informuje "Dziennik Bałtycki".

Słupska policja zatrzymała 25-latka we wtorek. Zdaniem śledczych, strzelał on w ubiegłą sobotę z broni pneumatycznej do przechodniów w Słupsku.

Ranił m.in. 59-letniego mężczyznę, gdy ten wracał do domu. Słupszczanin pomiędzy blokami zauważył trzech mężczyzn. Minął ich i poszedł dalej, jednak po chwili poczuł ból. Wezwane na miejsce pogotowie wyjęło z karku mężczyzny ołowianą kulkę. 59-latek trafił na SOR - relacjonuje "Dziennik Bałtycki".

Podczas przeszukania, w mieszkaniu 25-latka funkcjonariusze zabezpieczyli krótką broń wraz ze śrutem.