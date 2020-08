Dramatyczne skutki skoku do wody. 25-latek z podejrzeniem urazu kręgosłupa został w niedzielę 2 sierpnia po południu przetransportowany z Jastrzębiej Góry (woj. pomorskie) śmigłowcem do szpitala.

Zdjęcie Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne) /Albin Marciniak /East News

Jak poinformowała Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, śmigłowiec wysłany do Jastrzębiej Góry przetransportował do jednego z gdańskich szpitali 25-letniego mężczyznę z podejrzeniem urazu kręgosłupa, będącego efektem skoku "na główkę" do morza.