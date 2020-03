W mieszkaniu w Rumi (woj. pomorskie) znaleziono ciało 37-letniej kobiety w ciąży. Policja ustaliła już podejrzanego o zabójstwo. Trwają poszukiwania. Po wydaniu listu gończego zostaną ujawnione jego dane.

Jak przekazał Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, wobec podejrzanego o zabójstwo sformułowano już zarzuty. Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

"Czekamy na decyzję sądu w sprawie aresztowania, jeśli ta zapadnie, prokurator wyda list gończy za podejrzanym" - powiedział Duszyński.

Ciało 37-letniej kobiety w ciąży znaleźli we wtorek (24 marca) w mieszkaniu w Rumi jej rodzice. Policja ustaliła sprawcę, ale do tej pory nie udało się go zatrzymać.

Z uwagi na poszukiwania zabójcy śledczy nie zdradzają szczegółów zbrodni.