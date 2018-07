​Pomorskie: Dwulatek przygnieciony przez samochód

W miejscowości Zdrzewno pod Lęborkiem (woj. pomorskie) dwuletni chłopiec został przygnieciony przez samochód osobowy. Dziecko w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala - informuje Fakt24.pl.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Adam Staśkiewicz /East News

Do wypadku doszło na prywatnej posesji w poniedziałek ok. godz. 16:00. Jak informuje w rozmowie z Fakt24.pl asp. Sztab. Magdalena Zielke z lęborskiej policji, osobowy volkswagen zaczął staczać się z podjazdu i przygniótł dwulatka do innego pojazdu.

Świadkiem zdarzenia był ojciec chłopca, który wyciągnął syna spomiędzy aut i zatelefonował po pomoc.

Dziecko w ciężkim stanie, z obrażeniami wewnętrznymi jamy brzusznej, zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Trójmieście, gdzie przeszło operację.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.