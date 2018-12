Słupska policja poinformowała PAP, że 49-letni mieszkaniec Sąborza został śmiertelnie potrącony na drodze krajowej nr 6 przez samochód ciężarowy, a nie osobowy. Kierowca, który odjechał z miejsca wypadku, nadal jest poszukiwany.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Adam Staśkiewicz /East News

"Wykluczyliśmy potrącenie samochodem osobowym. Jesteśmy przekonani, że do wypadku doszło z udziałem ciężarówki. Wskazują na to oględziny miejsca zdarzenia i przeprowadzone następnie analizy" - poinformował we wtorek PAP rzecznik słupskiej policji Robert Czerwiński.

Kierowca odjechał z miejsca wypadku. Jest poszukiwany przez policję. Ta szuka również ciężarówki. "W tej sprawie liczymy na informacje od świadków, którzy mogą nam pomóc w ustaleniu tożsamości kierowcy i okoliczności samego wypadku" - zaznaczył Czerwiński.

Do śmiertelnego potrącenia 49-letniego mieszkańca Sąborza doszło 29 listopada wieczorem na dk 6. Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna, gdy doszło do wypadku, był pijany.