Do tragicznego wypadku doszło we wtorek w powiecie człuchowskim na drodze krajowej nr 25. Nie żyją trzy osoby. Co najmniej jedna jest ranna.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Człuchowska policja poinformowala, że do wypadku drogowego doszło we wtorek około godz. 16.30 na DK25. "Trzy osoby nie żyją, co najmniej jedna jest ranna. Trwają czynności na miejscu" - powiedział dyżurny policji.

Zderzyły się trzy auta, w tym ciężarówka.