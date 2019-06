Pomorskie: W kanale portowym w Ustce wyłowiono ciało kobiety

Dryfujące ciało kobiety w kanale portowym zauważył w poniedziałek rano przypadkowy spacerowicz, który zawiadomił policję. Wstępne ustalenia wykluczyły, by do śmierci przyczyniły się osoby trzecie - poinformowała PAP oficer prasowa słupskiej policji Monika Sadurska.

Policja o zwłokach dryfujących w kanale portowym w Ustce otrzymała zgłoszenie od przypadkowego spacerowicza po godz. 8 rano. Na miejsce wezwani zostali strażacy, którzy pomogli wyłowić ciało. Był także prokurator.

Sadurska poinformowała PAP, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż jest to ciało ok. 70-letniej kobiety. Wstępnie też wykluczono, by do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

Zlecono sekcję zwłok. Ustalana jest tożsamość zmarłej.

Jak podało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od czwartku do niedzieli w Polsce utopiły się 23 osoby, tylko w niedzielę aż sześć osób.