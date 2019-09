Pomorskie: Wybuch gazu w budynku wielorodzinnym w Choczewie

W poniedziałek w Choczewie (woj. pomorskie), w budynku zamieszkałym przez cztery rodziny, doszło do eksplozji. Prawdopodobnie przyczyną było rozszczelnienie butli gazowej. Jak podaje TVN24, poszkodowane zostały dwie osoby, które przetransportowano do szpitala. Z kolei PAP informuje, że do szpitala trafiła jedna poparzona osoba. Budynek nie nadaje się do użytkowania.

Zdjęcie Do szpitala trafiły dwie starsze osoby; zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

Do zdarzenia doszło ok. godz. 10.

Jak podaje TVN24, do wybuchu przyczyniła się prawdopodobnie nieszczelna butla gazowa.

"Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza, wykorzystując wyszkolone psy przeszukała gruzowisko. Psy 'nie wykazały żadnego zainteresowania', czyli wykluczamy możliwość przebywania jeszcze kogoś w środku. Trwają pomiary stabilności konstrukcji budynku. Musimy ocenić, czy trzeba dokonać rozbiórki, abyśmy mogli dostać się do środka, do centrum wybuchu" - powiedział PAP rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, st. bryg. Marian Hinca.

Hinca podkreślił w rozmowie z TVN24, że wybuch musiał być "dość potężny". Jak dodał, z rozmów przeprowadzonych przez policjantów wynika, że mieszkańcy w chwili eksplozji byli poza budynkiem.

Jak podaje serwis, do szpitala trafiły dwie starsze osoby. Jak czytamy, to właśnie w ich mieszkaniu na parterze doszło do eksplozji. PAP informuje natomiast, że w wypadku obrażenia odniosły dwie osoby, z czego jedna - z poparzeniami - została zabrana do szpitala.

Na miejscu jest zastępca komendanta straży pożarnej w Wejherowie, władze samorządowe i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.