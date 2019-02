Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach poszukują zaginionego Tycjana Szmidta. 12-latek w piątek 8 lutego nie pojawił się w szkole i do tej pory nie wrócił do domu ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja prosi o pomoc.

Zdjęcie Zaginiony to 12-letni Tycjan Szmidt /Policja

12-letni Tycjan Szmidt to mieszkaniec miejscowości Lampa (woj. pomorskie, powiat kartuski). Jak informują policjanci, chłopiec w piątek 8 lutego wyszedł z domu ok. godziny 8.00 do szkoły. Nie zjawił się jednak w placówce, a także nie wrócił do miejsca zamieszkania. Nie kontaktował się z rodziną oraz znajomymi.

Zaginiony ma 158 centymetrów wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma blond włosy i niebieskie oczy.

W dniu zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę ze skórzanymi rękawami, szarą czapkę, spodnie jeansowe koloru granatowego, a także buty typu trapery w kolorze jasnego brązu.

Policja apeluje do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat 12-latka. Można kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Kartuzach tel. 58-685-22-22 lub dzwonić pod numer alarmowy 112.