Policja zatrzymała 38-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważenie pomnika Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie). Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia.

Zdjęcie policja; zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Oficer prasowy starogardzkiej policji asp. sztab. Marcin Kunka poinformował PAP w czwartek, że "w wyniku szeroko zakrojonych działań, w szczególności analizy zabezpieczonych śladów, zapisów z kamery monitoringu, rozmów z okolicznymi mieszkańcami i pracy operacyjnej policjanci ustalili personalia podejrzanego o ten czyn mężczyzny".

To 38-letni mieszkaniec Starogardu Gdańskiego. Został już przesłuchany i usłyszał zarzuty publicznego znieważenie pomnika i obrazy uczuć religijnych. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Policja wystąpiła do prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanego dozoru policyjnego - podał Kunka.

Pomnik Jana Pawła II stoi w centrum miasta przy kościele św. Mateusza. Do dewastacji doszło na początku stycznia. Sprawca oblał czerwoną farbą twarz papieża tak, że farba ściekała z oczu postaci. Proboszcz ks. Eugeniusz Stencel mówił wtedy PAP, że parafia na własną rękę oczyści pomnik. Farba została już usunięta z rzeźby.

Pomnik przedstawia Jana Pawła II u schyłku życia: papież kroczy pochylony, podpierając się laską.