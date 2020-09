Pomorze: Alert RCB. Zakaz zbliżania się do plaży

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o zakazie zbliżania się do plaży w poniedziałek i wtorek (14 i 15 września), w godzinach od 8 do 15, między Gdańskiem Brzeźno a Mikoszewem z powodu neutralizacji na tym odcinku min morskich.

Plaża w Gdańsku; zdj. ilustracyjne

Alert w tej sprawie RCB umieściło w niedzielę na Twitterze. Komunikat skierowany jest do osób przebywających w Gdańsku i w powiecie nowodworskim (woj. pomorskie).

Jak informowała rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, w dniach 14 i 15 września w rejonie kanału Wisły Śmiałej w Gdańsku przeprowadzona zostanie operacja przemieszczenia (holowania) i następnie neutralizacji dwóch obiektów niebezpiecznych - niemieckich min morskich typu GC, pochodzących z okresu II wojny światowej.

Jest też termin zapasowy

Operacja będzie prowadzona przez Grupę Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Usunięcie min jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie. W zależności od warunków pogodowych operacja przewidziana jest na dwa dni.

Jednocześnie Urząd Morski przewidział termin zapasowy na 21-25 września, gdyby pogorszyły się warunki pogodowe.

Jakie miny odkryto

Miny zostały zlokalizowane podczas kontrolnych pomiarów hydrograficznych wykonywanych przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni (Wydział Pomiarów Morskich). Są to niekontaktowe niemieckie miny morskie z okresu II wojny światowej. Długość takiego obiektu to ok. 220 cm, średnica 70 cm, masa ok. 1000 kg, a zawarty w niej materiał wybuchowy to heksanit. Jeden obiekt zalega na głębokości 7,7 m, drugi na głębokości 4,1 m.

Obecnie planowana akcja będzie drugą w tym roku przeprowadzaną na wodach Zatoki Gdańskiej. Pierwsza odbyła się w czerwcu.