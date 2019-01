Silny wiatr spowodował, że na Zatoce Gdańskiej doszło w środę do przekroczenia stanów alarmowych o pół metra, a na płynącej przez Gdańsk rzece Motławie zanotowano zjawisko tzw. cofki. W związku z pogodą władze miasta zaapelowały do mieszkańców o ostrożność.

"Stan morza wynosi 619 cm, przy stanie alarmowym 570. Oznacza to, że stan alarmowy został przekroczony już o pół metra. Tendencja nadal jest rosnąca - wiatr powodujący cofkę ma się nasilać do wczesnych godzin popołudniowych" - poinformował w środę Jędrzej Sieliwończyk z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.



W związku z sytuacją pogodową zaplanowane zostało spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem zastępcy prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotra Grzelaka.

Wody podtapiają nabrzeże

"Silny północno-zachodni wiatr spowodował, że na Zatoce Gdańskiej doszło do przekroczenia stanów alarmowych. Na Motławie mamy w związku z tym tak zwaną cofkę. Wody się spiętrzyły, zaczynają podtapiać niżej położone punkty nabrzeża. Zabezpieczamy te miejsca i wyłączamy z użytkowania. To samo dotyczy parkingu przy Hotelu Podewils (przy wjeździe na Ołowiankę - red.) i ulicy Wiślnej. Ze względów bezpieczeństwa z użytkowania wyłączone jest także molo w Brzeźnie" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMG w Gdańsku, Krzysztof Domagalski.

Straż Pożarna sprawdza sytuację na ul. Siennej. Ponadto są sygnały, że może dojść wybicia kanalizacji deszczowej na ul. Orlej i Korzeniowskiego w Brzeźnie.

Apel do mieszkańców

Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o ostrożność i zachowanie zasad bezpieczeństwa. "Nie chodzi tylko o możliwe podtopienia, ale też o siłę wiatru. Należy unikać miejsc zadrzewionych, nie parkować samochodów pod drzewami. Dobrze jest też usunąć z balkonów przedmioty, które mogą ucierpieć od wiatru" - wyjaśnił Domagalski.

W Sopocie w związku z wysokim poziomem wody w Zatoce Gdańskiej i silnymi porywami wiatru zostało w środę zamknięte wejście na głowicę mola oraz do przystani jachtowej. Ze względów bezpieczeństwa nieczynne jest także sztuczne lodowisko na Skwerze Kuracyjnym.

"Na chwilę obecną nie przewidujemy zamykania całego pomostu mola. Jeżeli prognozy, co do słabnącego wiatru się sprawdzą i nie pojawią się nowe okoliczności (np. oblodzenie), to w czwartek po południu wejście na końcówkę mola powinno być ponownie otwarte" - poinformował Marcin Kulwas z Kąpieliska Morskiego Sopot.

Według prognozy wydanej przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW PIB Gdynia, silne wiatry występować będą w środę, co najmniej do godz. 23.00.