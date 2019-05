​Rasistowski atak w Gdańsku. Policja szuka sprawców

Gdańska policja poszukuje trzech mężczyzn, którzy w lutym zaatakowali w autobusie obywateli Indii. Jak relacjonuje TVN24, mężczyźni mieli zmusić Hindusów do wyjścia z autobusu i powiedzieć im, że "to biali powinni siedzieć".

Zdjęcie Jeden z poszukiwanych napastników /Policja

Do zdarzenia doszło czwartego lutego bieżącego roku w autobusie linii 168 na trasie Gdańsk Park Technologiczny-Gdańsk Damroki.

Trzech mężczyzn podeszło do grupy Hindusów i zaczęło im ubliżać - czytamy. Próbowali też zmusić Hindusów do wstania, gdyż jak twierdzili: "to biali powinni siedzieć". Zaatakowani mężczyźni pospiesznie opuścili autobus, wtedy jeden z nich został uderzony przez napastnika w plecy.

Zdjęcie Kolejny poszukiwany mężczyzna / Policja

Do dziś nie udało się jednak ustalić personaliów sprawców. Dlatego policja publikuje ich wizerunki i prosi o pomoc wszystkie osoby, które ich rozpoznają.

Zdjęcie Trzeci poszukiwany / Policja

Z policją można skontaktować się pod numerem telefonu 58 321 60 16 lub drogą mailową na adres: komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl. Zapewniamy anonimowość - informują służby.