RMF: Gdańska bazylika zamknięta. Świątyni grozi zawalenie

"To najtrudniejsza decyzja w moim życiu, ale jestem przekonany, że jedyna słuszna" - mówi ojciec Maciej Okoński, przeor klasztoru dominikanów w Gdańsku. Od dziś gdańska bazylika św. Mikołaja, do odwołania, będzie zamknięta. Kościołowi grozi zawalenie.

Zdjęcie Bazylika św. Mikołaja w Gdańsku / Adam Warżawa /PAP

Bezpieczeństwo wiernych, turystów, ale też samych zakonników - to bezpośrednie powody zamknięcia kościoła. Trudno dziś określić, jak długo ono potrwa, trzeba jednak liczyć się co najmniej kilkutygodniowym wyłączeniem świątyni z użytkowania. Od kilku miesięcy na posadzce, filarach, ale też sklepieniu kościoła zaczęły pojawiać się spękania. Skala tego zjawiska niepokojąco się pogłębia.

- Nie możemy dopuścić do tragedii. Ludzie przychodzą do św. Mikołaja dlatego, że nam ufają. Że to jest miejsce bezpieczne, że tutaj się mogą spotkać z Panem Bogiem, że mogą się tutaj pomodlić. W tym momencie nie możemy zapewnić tego bezpieczeństwa. Przy wizji lokalnej konstruktorzy ocenili, że przesunięcie łuku to są jakieś 2-3 centymetry. To jest bardzo duże odchylenie, grozi nam katastrofa budowlana, dlatego nie można było czekać z tą decyzją - mówił dziś o. Maciej Okoński.

Nieznany pozostaje powód całej sytuacji. Jak mówiła dziś Wojewódzka Konserwator Zabytków w Gdańsku Agnieszka Kowalska, to może mieć związek z ruchem wód gruntowych w śródmieściu Gdańska, bo podobne problemy w ostatnich latach pojawiły się także w przypadku kilku innych zabytków.

