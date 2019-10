Trzy kolejne osoby zostały zatrzymane przez CBA w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku, dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzeniami dotacji krajowych i UE - poinformował we wtorek dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Do zatrzymania trojga członków grupy przez funkcjonariuszy Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku doszło w poniedziałek.

Czynności te są kolejnymi działaniami Prokuratury Regionalnej w Gdańsku podjętymi w ramach wielowątkowego śledztwa ws. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Sopocie, zarządzającej m.in. Gdańskim Parkiem Naukowo Technologicznym oraz podmiotów współpracujących z tą spółką.

"Postępowanie obejmuje m.in kwestie niegospodarności związanej z zawieraniem niekorzystnych umów, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz wyłudzania dofinansowania ze Skarbu Państwa oraz wyłudzeń z funduszy europejskich na kwotę 41 mln zł. W toku śledztwa do tej pory zarzuty zostały już przedstawione 12 innych osobom" - wyjaśnił dział prasowy PK.

Zatrzymane trzy osoby były związane z kolejnymi współpracującymi z grupą przestępczą dwoma spółkami z Gdyni, które zostały użyte przez grupę Wojciecha K. (z ustaleń śledczych wynika, że pełnił on wiodącą rolę w funkcjonowaniu procederu) do wyłudzenia dofinansowań krajowych i unijnych. Podmioty te zawarły fikcyjne umowy z PSSE i wystawiły poświadczające nieprawdę faktury VAT, przez co doszło do "zawyżenia kosztów realizacji projektów prowadzonych przez spółkę".

"Rzekomo innowacyjne działania spółek w ramach projektów miały dotyczyć m.in. opracowania technologii wyświetlacza holograficznego 3D i opracowania aktywnego systemu zarządzania przepływem ciepła w centrach danych" - podał dział prasowy PK.

Ponadto, podejrzani wzięli również udział w przestępstwie oszustwa na szkodę sopockiej spółki w związku z zamówieniem publicznym dotyczącym hybrydowego systemu przetwarzania i przechowywania danych o dużej pojemności.

"W toku śledztwa prokurator ustalił, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia łącznie około 14 mln złotych. Dwaj zatrzymani brali również udział w tzw. +praniu brudnych pieniędzy+ pochodzących z wyłudzenia, o wartości ponad 610 tys. złotych" - poinformował dział prasowy PK.

Jak podała PK, wobec jednej z podejrzanych osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym; w stosunku do pozostałych podejrzanych decyzje o charakterze środków zapobiegawczych zostaną podjęte po wykonaniu czynności procesowych z ich udziałem".