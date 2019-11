Prokuratura Rejonowa w Słupsku wszczęła dochodzenie w kierunku możliwości popełnienia przestępstwa sfałszowania wyniku wyborczego do Senatu przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 5. W protokole kandydatom miały zostać błędnie przypisane głosy.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało złożone przez prezydent Słupska Krystynę Danilecką-Wojewódzką 23 października. Według niej, kandydatom do Senatu, w protokole sporządzonym przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 5, miały zostać błędnie przypisane głosy.

"Prowadziliśmy dotąd czynności sprawdzające, jednak zdecydowaliśmy o wszczęciu dochodzenia, by dokładnie wyjaśnić, czy był to błąd ludzki, czy rzeczywiście było to zamierzone działanie i doszło do fałszowania wyników wyborów. Tylko czynności procesowe pozwolą uzyskać 100 proc. pewności. Niczego nie przesądzamy" - poinformował w piątek prokurator rejonowy w Słupsku Piotr Nierebiński.

W senackim okręgu wyborczym nr 62 o mandat ubiegało się dwoje kandydatów - Kazimierz Kleina (KO) i Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS). W protokole Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 przypisano Kleinie 471 głosów, a Arciszewskiej-Mielewczyk 863 głosy. Zgodnie ze złożonym do prokuratury zawiadomieniem, powinno być na odwrót.

Mandat senatora uzyskał Kleina, zdobywając tylko w Słupsku 25 802 głosy (62,62 proc.), gdzie kontrkandydatka otrzymała 15 404 głosy (37,38 proc.). W całym okręgu nr 62 na Kleinę oddano 123 191 głosy (60,02 proc.), a na Arciszewską-Mielewczyk 82 076 głosów (39,98 proc.).