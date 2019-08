We wtorek po południu można się kąpać we wszystkich czynnych nadmorskich kąpieliskach, ale nadal utrzymuje się zakwit sinic na części wód Zalewu Szczecińskiego, gdzie zamknięto dwa kąpieliska. W woj. pomorskim i zachodniopomorskim można się też kąpać we wszystkich czynnych kąpieliskach nad jeziorami - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

Zdjęcie W ostatni tydzień wakacji na plażach nad Bałtykiem wciąż jest dużo turystów /GERARD/ REPORTER /Reporter

Jak podaje GIS, można się kąpać we wszystkich czynnych nadmorskich kąpieliskach. W woj. pomorskim i zachodniopomorskim czynne są także wszystkie kąpieliska nad jeziorami i rzekami.

Zakwit sinic na części wód Zalewu Szczecińskiego spowodował, że zabroniona jest kąpiel w Stepnicy i Trzebieży. Pozostałe miejsca kąpieli nad tym akwenem są czynne. Mapa z aktualnymi informacjami o stanie kąpielisk znajduje się TUTAJ.

W razie obfitego zakwitu sinic Sanepid odradza wchodzenie do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W razie połknięcia wody z sinicami mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego: biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Decyzję o dopuszczeniu lub nie kąpieli w danym miejscu podejmują wspólnie pracownicy Sanepidu i ratownicy, którzy na bieżąco badają i obserwują wodę. W zamkniętych kąpieliskach jest wywieszana czerwona flaga.

Sanepid podkreśla, że stan wody w poszczególnych kąpieliskach w każdej chwili może się zmienić.