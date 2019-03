"Tajfun" latami szalał w Gdańsku. Miasto podpisało aż 83 umowy z agencją ochrony, która "zabezpieczała" finał WOŚP - informuje w środę portal wPolityce.pl.

Portal podaje, że "agencja ochrony, która nie zapewniła bezpieczeństwa uczestnikom finału WOŚP w Gdańsku, od lat cieszyła się zaufaniem miejskich urzędników". Zgodnie z ustaleniami "wPolityce.pl", w ciągu ostatnich pięciu lat podpisano aż 83 umowy na świadczenie usług ochroniarskich z "Tajfunem".

"O licznych nieprawidłowościach w agencji Tajfun dowiedzieliśmy się w styczniu po zabójstwie Pawła Adamowicza, które miało miejsce dokładnie dwa miesiące temu. Kontrola przeprowadzona przez MSWiA wykazała, że w firmie Gracjana Zwolaka nie prowadzono dokumentacji związanych z zatrudnianymi pracownikami ochrony, czy rejestrami zawartych umów. Ochroniarzom +Tajfuna+ nie wydawano legitymacji, nie weryfikowano ich niekaralności, nie nadzorowano zadań ochroniarskich. To nie wszystko. Okazało się też, że jako ochroniarzy zatrudniano osoby niepełnoletnie, ludzi bez odpowiednich uprawnień, pracownicy "Tajfuna" używali prywatnych urządzeń - "środków przymusu bezpośredniego"" - czytamy w artykule.

"Ta właśnie firma przez lata zabezpieczała najważniejsze imprezy odbywające się w Gdańsku. Poznaliśmy skalę tej współpracy. Ta lista szokuje" - pisze "wPolityce.pl".

Według informacji portalu, 35 umów z "Tajfunem" podpisała spółka Międzynarodowe Targi Gdańskie. Jej prezesem jest dziś Andrzej Bojanowski (do zarządu wszedł z rady nadzorczej), w latach 2009-2017 wiceprezydent miasta, wcześniej jego skarbnik. Do października w zarządzie towarzyszył mu Maciej Glamowski (we władzach MTG przez ponad 8 lat), dziś prezydent Grudziądza, prywatnie szwagier Pawła Adamowicza. W radzie nadzorczej MTG zasiada m.in. Teresa K., b. minister w rządzie Jerzego Buzka i b. prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ma zarzut doprowadzenia PSSE do strat na kilka mln zł).

MTG zleciło "Tajfunowi" ochronę pięciu kolejnych Jarmarków św. Dominika (w latach 2014-2018) i pięciu kolejnych Jarmarków Bożonarodzeniowych (w analogicznym okresie). Ponadto powierzyło firmie Zwolaka w 2014 r. bezpieczeństwo uczestników Baltic Games oraz Święta ul. Mariackiej (oraz trzykrotnie później), w 2017 - Balu Seniora, wystawy gołębi, imprezy Future 3, Szlachetnej Paczki i świątecznego spotkania Urzędu Miasta. W 2018 r - imprez "Free Time, Bike Time", Czas na Młodzież, targów Uroda 2018, konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz kilku innych wydarzeń.

Umowy z "Tajfunem" podpisywał również Wydział Polityki Gospodarczej UM, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz gdański Zarząd Dróg i Zieleni (przy likwidacji stanowisk nielegalnego handlu, odbiorze pieniędzy z płatnych parkingów nadmorskich, a także ochronie terenu Parku Oliwskiego).

"Kolejne 38 umów z agencją miasto podpisało na "usługi ochroniarskie wraz z transportem". W sumie daje to aż 83 umowy. Widać więc, że firma, która po morderstwie prezydenta Adamowicza właśnie traci koncesję na prowadzenie usług ochroniarskich, przez lata nie miała konkurencji w gdańskim Urzędzie Miejskim" - podsumowuje "wPolityce.pl".