Wyjątkowa inicjatywa w Gdańsku. Autobus dla bezdomnych

wieczorami po Gdańsku jeździ specjalny autobus dedykowany osobom bezdomnym. Można w nim otrzymać ciepłą zupę, ubranie oraz pomoc ratownika medycznego i pracownika socjalnego. Można też nim dojechać do noclegowni, przy której pojazd kończy codzienny objazd.

Zdjęcie W trakcie ubiegłorocznej akcji, która trwała od połowy grudnia do marca, w autobusie wydano prawie 14 tys. porcji ciepłej zupy i ponad 1,4 tys. sztuk odzieży, zdj. ilustracyjne /Cezary Pecold/ Reporter /Reporter

Nadchodząca zima będzie drugą z kolei, w trakcie której przebywające w Gdańsku osoby nie posiadające własnego domu będą mogły liczyć na doraźną pomoc świadczoną w specjalnie do tego celu dostosowanym pojeździe. W ubiegłym roku akcja prowadzona pod hasłem autobus "SOS - pomoc dla osób bezdomnych" okazała się tak przydatna, że władze Gdańska zdecydowały się ją kontynuować.



Jak poinformowała Bożena Leszczyńska-Maksymczuk z referatu prasowego gdańskiego magistratu, podobnie, jak przed rokiem, także w tym sezonie zimowym pojazd wyjedzie na ulice Gdańska każdego dnia po godz. 20 i pozostanie na nich do północy. W tym czasie zatrzyma się na trzy 30-40-minutowe postoje, w trakcie których bezdomni będą mogli wejść do wnętrza, ogrzać się, zjeść ciepłą zupę, a razie potrzeby, otrzymać też odzież.

W czasie każdego z objazdów, w pojeździe dyżurować będzie ratownik medyczny gotowy do opatrzenia ran czy innej pomocy w przypadku drobniejszych urazów itp. W autobusie obecny będzie również pracownik socjalny, który ma służyć bezdomnym m.in. informacjami przydatnymi do codziennego funkcjonowania. Dzięki niemu goście pojazdu poznają też oferowane m.in. przez organizacje pozarządowe formy pomocy w wychodzeniu z bezdomności.

Koniec kursu przy noclegowni

Miejsca, w których zatrzymuje się autobus znajdują się w okolicach stacji SKM Przymorze, Wrzeszcz oraz Gdańsk Główny. Trasę ułożono tak, że pojazd kończy codzienny objazd obok noclegowni przy ul. Mostowej dowożąc tym samym potrzebujące osoby do placówki. Noclegownia ta jest przygotowana do przyjmowania osób, które są pod wpływem alkoholu (do 1,5 promila w wydychanym powietrzu): dyżuruje w niej m.in. ratownik medyczny.

W trakcie ubiegłorocznej akcji, która trwała od połowy grudnia do marca, w autobusie wydano prawie 14 tys. porcji ciepłej zupy i ponad 1,4 tys. sztuk odzieży, w tym polary, swetry, czapki, getry i ciepłe spodnie. Wiele ubrań pochodziło z darów, które przekazali gdańszczanie. Każdego wieczora z pomocy świadczonej w autobusie korzystało średnio około 80 osób bezdomnych.

Jak przypomniała Leszczyńska-Maksymczuk, poza ciepłą zupą wydawaną w specjalnym autobusie, gdańscy bezdomni mogą korzystać z bezpłatnych posiłków wydawanych także w innych punktach Gdańska. Jadłodajnie działają m.in. przy ulicach: Na Zaspę 45, Mickiewicza 33 i Żuławskiej 102. Na gorącą herbatę mogą też liczyć korzystający z łaźni dla osób bezdomnych przy ul. Żaglowej 1.

Apel o pomoc bezdomnym

Służby miejskie apelują do wszystkich gdańszczan o czujność i zgłaszanie przypadków, w których osoby bezdomne mogą potrzebować pomocy. Informacje takie można przekazywać do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku (tel. 58 522 38 20), Straży Miejskiej (tel. 986) oraz Policji (tel. 997 i 112).

Sygnały takie można też przekazywać Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta z pomocą specjalnej aplikacji Arrels. "Mieszkańcy mogą ją bezpłatnie zainstalować na swoim smartfonie za pośrednictwem Google Play lub Apple Store. Dzięki aplikacji natychmiast można przekazać informację np. o miejscu przebywania potrzebującego człowieka, jego stanie zdrowia. Dzięki temu potrzebujący szybciej otrzyma pomoc" - poinformowała Leszczyńska-Maksymczuk.

Z szacunków służb miejskich wynika, że w Gdańsku może przebywać ok. 900 osób bezdomnych.