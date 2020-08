51-letni kierowca autokaru, który w sobotę (15 sierpnia) rano wypadł z autostrady A1 w kierunku Gdańska w Stanisławie (woj. pomorskie), usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Na skutek wypadku jedna osoba jest w stanie ciężkim, a trzy w stanie średnim.

Zdjęcie Wypadek autokaru przewożącego dzieci na autostradzie A1 w okolicy miejscowości Stanisławie /Marcin Gadomski /PAP

Jak powiedziała w poniedziałek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk, 51-letni kierowca usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

- To przestępstwo jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności - powiedziała Wawryniuk.

Wyjaśnienia kierowcy

51-letni kierowca składał wyjaśnienia przed prokuratorem. Mężczyzna twierdzi, że przed wypadkiem poczuł ukłucie w klatce piersiowej i stracił świadomość. Nie pamięta samego wypadku. Miał się ocknąć już po zdarzeniu.

- Prokuratorzy będą weryfikować wyjaśniania kierowcy - dodała Wawryniuk.

31 osób w autokarze

Autobusem jechało 31 osób. Podróżowało nim 22 dzieci, w wieku od siedmiu do 17 lat, z Żywca (woj. śląskie) jadących na wypoczynek wakacyjny do Mikoszewa (woj. pomorskie). Pozostali to dorośli, w tym opiekunowie.

Poszkodowani trafili ogółem do pięciu szpitali w Gdańsku, a niektórzy także do szpitali w Starogardzie Gd., Tczewie, Kościerzynie, Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie) i w Grudziądzu ( woj. kujawsko-pomorskie).

Jedna osoba jest w stanie ciężkim, trzy w stanie średnim.

Okoliczności zdarzenia

W sobotę ok. godz. 5.40 autokar przewożący dzieci z niewiadomych przyczyn zjechał z autostrady A1 w kierunku Gdańska w miejscowości Stanisławie, przebił barierki ochronne, przekoziołkował i ponownie stanął na kołach. Utrudnienia w ruchu trwały ok. czterech godzin.

W akcji ratunkowej wzięły udział 23 zastępy straży pożarnej, kilkanaście karetek pogotowia i dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Okoliczności wypadku autokaru wyjaśnia prokuratura. Policja podała, że kierowca był trzeźwy.