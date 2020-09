Policja w Malborku poszukuje zaginionej 17-letniej Natalii Olbryckiej. Dziewczyna wyszła z domu we wtorek (8 września) i nie wróciła do miejsca zamieszkania.

Zdjęcie Zaginiona Natalia Olbrycka /Policja

Policji prowadzi poszukiwania 17-letniej mieszkanki Starego Pola. Natalia Olbrycka we wtorek wyszła z domu około godziny 6.20, informując, że idzie do koleżanki. Następnie miała pojechać na praktyki szkolne do Malborka i wrócić do Starego Pola w godzinach wieczornych.

17-latka nie dotarła do miejsca odbywania praktyk i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania. Rodzina nie ma z nią kontaktu.

Natalia ma 172 cm wzrostu, piwne oczy, włosy ciemne do ramion, szczupłą sylwetkę. W dniu zaginięcia ubrana była w czarne spodnie, czarną bluzę zapinaną na zamek marki Adidas ze wstawkami na rękawach z fakturą lamparta. Miała ze sobą czarny plecak z zającem, który na jednym oku ma krzyż.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu Natalii Olbryckiej można kierować do Komendy Powiatowej Policji w Malborku - tel. 47 74 22 822 lub na adres email: komenda.malbork@gd.policja.gov.pl