Zaginięcie Iwony Wieczorek. Wznowiono przeszukiwanie działki w Sopocie

W poniedziałek rano policjanci wznowili przeszukiwanie działki w Sopocie, na której przed zaginięciem przebywała Iwona Wieczorek ze znajomymi. To już piąty dzień z rzędu, kiedy funkcjonariusze centymetr po centymetrze przeczesują ogródki przy ul. Reja.

Zdjęcie Służby na działce w Sopocie (5 marca 2020 r.) /Karolina Misztal /Reporter

W poniedziałek rano funkcjonariusze wznowili przeszukania ogródków działkowych w Sopocie w związku zaginięciem Iwony Wieczorek. Na działce jednego z kolegów dziewczyna grillowała ze znajomymi przed wyjściem do sopockiego klubu. Po opuszczeniu dyskoteki maturzystka zaginęła.

Przez cały weekend policjanci codziennie pracowali do późnych godzin wieczornych. Funkcjonariusze mają do dyspozycji drona, georadar i koparkę.

W piątek w oczku wodnym na działkach funkcjonariusze znaleźli kawałek materiału mogący być fragmentem bielizny. Materiał jest w bardzo złym stanie i zostanie poddany dodatkowym badaniom. Nie wiadomo, czy znaleziony fragment materiału ma jakikolwiek związek ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek.

Od zaginięcia 19-latki minęło prawie 10 lat. Na terenie, który był w ostatnich dniach przeszukiwany, byli już policjanci, choć działka nie była wcześniej tak dokładnie sprawdzana.

Prokuratura Krajowa i policja nie komentują wyników poszukiwań.

Do tej pory nie natrafiono na jej ślad

Iwona Wieczorek zaginęła latem 2010 roku. 19-letnia dziewczyna po grillowaniu na działce poszła ze znajomymi do sopockiego klubu. Po wyjściu z dyskoteki wracała sama do domu w Gdańsku. Zarejestrowały ją kamery monitoringu w kilku miejscach, jednak dziewczyna nigdy do domu nie dotarła.

Sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek prowadzi tzw. archiwum X, działające w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Przeszukania z ostatnich dni w Sopocie to kolejne miejsca sprawdzane przez policję w ciągu ostatnich lat. Funkcjonariusze szukali śladów po maturzystce m.in. w sopockich lasach, parku Reagana w Gdańsku i ogródkach działkowych w Brzeźnie.

Przez 10 lat poszukiwań nie udało się trafić na jakikolwiek ślad po dziewczynie.