Na Westerplatte pojawiły się transparenty krytykujące specustawę

Transparenty z napisami krytykującymi specustawę dotyczącą Westerplatte pojawiły się w poniedziałek na terenie półwyspu. Rozwiesili je tam pracownicy miejskiego Muzeum Gdańska. Ich działania spotkały się z krytyką gdańskich radnych reprezentujących PiS. W piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do specustawy ws. budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. W sobotę Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że wysłała list do prezydenta z prośbą o zawetowanie tej specustawy lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Z podobnym apelem zwróciło się w liście wysłanym do prezydenta w ostatnich dniach ponad 130 naukowców i dziennikarzy.