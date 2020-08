Czy świadczenia typu 500 plus powinny być wypłacane w formie bonów czy gotówki? - takie pytanie zadała "Rzeczpospolita" uczestnikom sondażu przeprowadzonego przez SW Research.

Zdjęcie Bon czy gotówka? /ARKADIUSZ ZIOLEK /East News

"Rzeczpospolita" przypomina, że formę bonu ma najnowsze świadczenie będące - jak czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju - "wsparciem finansowym polskich rodzin" - czyli jednorazowy tzw. bon turystyczny.

Czy formę bonu powinny przybrać również inne świadczenia, jak na przykład 500 plus?

35,9 proc. respondentów sondażu "Rzeczpospolitej" pozytywnie odpowiedziało na to pytanie, czyli chciałoby między innymi wypłacanego co miesiąc 500 plus w formie bonu.

Natomiast zdaniem 45,2 proc. świadczenia tego typu powinny być wypłacane w formie gotówki.

18,9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Więcej w "Rzeczpospolitej".