Andrzej Duda w "Super Expressie": Osobiście tego żałuję

- Reformę wymiaru sprawiedliwości można było przeprowadzić lepiej – przyznaje na łamach "Super Expressu" prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu wyborczym w Bytomiu / Arkadiusz Lawrywianiec /Agencja FORUM

W wywiadzie dla "Super Expressu" prezydent Andrzej Duda został zapytany o ocenę rządów Prawa i Sprawiedliwości.

"[Oceniam] dobrze, choć nikt nie mówi, że jest tylko cudownie, bo dużo jest jeszcze do zrobienia. Nie wszystko się dobrze udało, były też sytuacje, kiedy popełnialiśmy błędy" - przyznał.

Duda krytycznie ocenia przeprowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Zbigniewa Ziobrę reformę wymiaru sprawiedliwości. Jak powiedział prezydent, można była ją przeprowadzić "lepiej".

"Ale tutaj nie jest tak, że mam pretensje do rządu. Na pewno nie mam tu więcej pretensji do rządu niż do siebie. Choćby w warstwie komunikacyjnej można było działać lepiej, mądrzej ze środowiskiem sędziowskim. To się nie udało i osobiście tego żałuję" - dodał.

"Charyzmatyczny" Kaczyński

Duda został również zapytany o osobę prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

"Jest charyzmatycznym liderem, szefem największej partii. Jest największą postacią polskiej sceny politycznej, to polityk z ogromnymi sukcesami" - tak prezydent ocenił osobę szefa Prawa i Sprawiedliwości.

Cały wywiad w "Super Expressie".