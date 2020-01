Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski został wybrany na Człowieka Roku Klubów "Gazety Polskiej" – podał tygodnik "Gazeta Polska".

Zdjęcie Abp Marek Jędraszewski /Damian Klamka /East News

"Herb arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w barwach pól tarczy herbowej nawiązuje do trzech cnót teologalnych: Wiary, Nadziei i Miłości. Wszyscy, którzy Go znają, którzy z Nim rozmawiali, wiedzą, że to człowiek niezwykłej Wiary, który daje Nadzieję i roztacza wokół swojej osoby niezwykłą Miłość do ludzi. To skromny kapłan bezgranicznie oddany Chrystusowi i Kościołowi. To wielkie szczęście, że Polacy mają takiego arcybiskupa, który, nie zważając na opinię innych, nie obawia się szczerze opisywać rzeczy takimi, jakie są. Zła nazwać złem, a grzechu - grzechem" - napisał prezes klubów "Gazety Polskiej" Ryszard Kapuściński na łamach tygodnika.

Jak zaznaczył, coroczna nagroda Człowieka Roku Klubów "Gazety Polskiej" to nagroda od członków prawie 500 klubów, czytelników i sympatyków Strefy Wolnego Słowa.

"Nie przyznaje jej żadne gremium, lecz ludzie, dla których Polska jest najważniejsza. Jest uhonorowaniem ciężkiej pracy, wiedzy, odwagi i poświęcenia w służbie dla Polski. W tym roku przyznaliśmy nagrodę kapłanowi, który służy Bogu, służy Polakom" - podkreślił.